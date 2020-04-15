AA
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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den gelen son dakika açıklamasında, ''Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.'' denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.
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