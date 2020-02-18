DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:57,
Son dakika haberler: MSB açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, ''Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.'' denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi.
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