Son dakika haberler: 'MİT'e teslim edeceğiz' diyerek aldı... Nükleer bomba hammaddesi kayıp

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; güvenlik ve istihbarat birimleri tıp sektörü için ithal edilen, ancak kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan birinin eline geçen Sezyum-137 adlı gizemli kayıp nükleer bomba hammaddesinin peşine düştü. İsmet B. adlı bir girişimcinin yurt dışından alacağı karşılığında 15 tüp halinde getirdiği Sezyum-137 elementinin "Maddeyi MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç.'ye teslim edildiği belirlendi. Mustafa Ç.'nin ise elementi aldıktan sonra kayıplara karıştığı anlaşıldı.

15 TÜP NÜKLEER BOMBA HAMMADDESİ KAYIP

Emniyet ve MİT'i alarma geçiren kayıp nükleer madde olayı, benzerine ancak Hollywood filmlerindeki senaryolarda rastlanacak türden...

ALACAĞINA KARŞILIK TÜRKİYE'YE GETİRTTİ, SAHTE EMNİYET MÜDÜRÜNE KAPTIRDI

İsmet B., yurtdışından alacağına karşılık 15 tüp 'Sezyum 137' elementi aldı. Başlarda bu maddenin ne işe yaradığını bilmiyordu. Kendisine elementin sağlık sektöründe, özellikle medikal protez üretiminde kullanabileceği söylenmişti, ancak İsmet B. teslimattan sonra aldığı son dakika bilgisinde maddenin nükleer bomba yapımında da kullanıldığını ve çok tehlikeli olduğunu öğrendi.

SATMAK İÇİN KURDUĞU İRTİBATIN ARDINDAN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İsmet B., elindeki elementi satmak için gittiği bir medikal şirketinden çıktıktan sonra farklı kişiler tarafından sürekli aranmaya başlandı. Bu kişiler, yüksek fiyat teklifinde bulunarak yurtdışından ithal edilen elementi satın almak istediklerini söylediler.

"BİZ BUNLARI MİT'E TESLİM EDECEĞİZ" DEDİ VE KAYIPLARA KARIŞTI

Tam da bu görüşmenin sonrasında akılalmaz son dakika gelişmeleri birbirini takip etti. Bunun üzerine elinde bulundurduğu 15 tüp Sezyum-137 elementini devlete teslim etmek istediğini ifade eden İsmet B., İstanbul'da bu elementleri kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Mustafa Ç. ismindeki kişiye verdi. İsmet B., bu şahsın elementleri Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) teslim edeceğini, hatta kendisine de teslim ettiğine dair yazılı evrak getireceğini söylediğini belirtti.