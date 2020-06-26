Son dakika haberler... Bahçeli'den TBMM Başkanlığı seçimi mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Bahçeli, şu sözlere yer verdi:

TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır

CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir.

Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır.

Türkiye eskiye dönmeyecektir. Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır.

CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.

Ayrıntılar geliyor...