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AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Meteoroloji'den pus uyarısı

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Son dakika haberler: Meteoroloji'den pus uyarısı
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Gelen son dakika haberine göre, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.

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