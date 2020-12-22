Son dakika haberler: Meteoroloji'den 4 ile kar yağışı uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji'den alınan son verilere göre Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde kar yağışı bekleniyor. İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.
BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş’ta 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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