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Erdinç ALKAN/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 23:32,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Manisa'da korkutan deprem...

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Son dakika haberler: Manisa'da korkutan deprem...
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD verilerine göre, saat 23.20’de merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika haberler: Manisada korkutan deprem...

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