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Haber GiriÅŸ: 24.04.2020 - 14:26,Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberler... Manisa'da dehÅŸet! AynÄ± aileden 4 kiÅŸi öldü

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Son dakika haberler... Manisa'da dehÅŸet! AynÄ± aileden 4 kiÅŸi öldü
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Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esinde iki aile arasÄ±nda, mera kullanÄ±mÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, diÄŸer aileden 1 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda, Eldelek Mahallesi'nde meydana geldi.

Bekir ve Galip KoÅŸucu kardeÅŸler ile Hasan (63) ve Halime MÄ±sÄ±rlÄ± (64) ile Ã§ocuklarÄ± Halil Ä°brahim (40) ve Halil MÄ±sÄ±rlÄ± (41) arasÄ±nda mera kullanÄ±mÄ± yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda Hasan MÄ±sÄ±rlÄ±, Bekir KoÅŸucu'yu bÄ±Ã§akla yaraladÄ±. Galip KoÅŸucu ise yanÄ±ndaki av tÃ¼feÄŸiyle Halime, Hasan, Halil ve Halil Ä°brahim MÄ±sÄ±rlÄ±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Son dakika haberler... Manisada dehÅŸet AynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hafif yaralanan Bekir KoÅŸucu ile Galip KoÅŸucu kardeÅŸleri, olayda kullanÄ±lan av tÃ¼feÄŸi ile yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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Son dakika haberler... Manisada dehÅŸet AynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

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