MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık...
GeriGündem Son dakika haberler... Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya’da dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık, yola döküldü. Kitlenen trafik diğer sürücülerin de yardımıyla balıkların tekrar toplanmasının ardından normal seyrine döndü.

7
  • Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık yola saçıldı
  • Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık yola saçıldı
  • Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık yola saçıldı
  • Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık yola saçıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya-Burdur Karayolu Çubukbeli mevkiinde balık taşıyan bir tırın seyir halindeyken dorse kapağı açıldı.

Dorsedeki balık taşıma tankları ise bir anda yola düşmeye başladı. Kapakları açılan tanklardaki tonlarca balık yola saçılırken, bu nedenle yol da trafiğe kapandı.

Tır sürücüsü ve diğer sürücülerin balıkları tekrar tanklara yerleştirmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle