Son dakika haberler... Karayolunda inanılmaz görüntü... Tonlarca balık...

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Antalya-Burdur Karayolu Çubukbeli mevkiinde balık taşıyan bir tırın seyir halindeyken dorse kapağı açıldı.

Dorsedeki balık taşıma tankları ise bir anda yola düşmeye başladı. Kapakları açılan tanklardaki tonlarca balık yola saçılırken, bu nedenle yol da trafiğe kapandı.

Tır sürücüsü ve diğer sürücülerin balıkları tekrar tanklara yerleştirmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.