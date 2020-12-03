Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar! Bir polisi şehit etti, kaçtı, böyle yakalandı!

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Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş'ın otelde kaldığını saptadı.

ZANLI YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATEŞ AÇTI

Hareket geçen polisler, otelin üçüncü katına çıkarak, şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammet Karataş, kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli, kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi.

ACI HABER GELDİ

Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otelin çevresi ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de yolu yaya ve araç ulaşımına kapatıp, sivillerin uzaklaştırılmasının ardından otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etti. Otelde kalanları tahliye eden polislerin yaptığı aramada, şüpheliye ulaşılamadı. Şüphelinin kaldığı odadaki eşyalar ise incelemeye alındı.

KENT GENELİNDE OPERASYON

Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş'ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.

ZANLININ KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

YAKALANDI, AMELİYATA ALINDI!

Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi.

Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi.

ANTALYA'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞ

Kahramanmaraş'ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya'da arkadaşı Aykut Çakal'ı otomobilini satarak parasını almak için öldüren Muhammet Karataş (22) olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan (24) İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Muhammet G.'yi aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU

Çalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Muhammet G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Muhammet G., Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 86 bin liraya sattıkları saptandı. Bulunan otomobile el konuldu.

SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltındaki Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.