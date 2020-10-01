Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
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Son dakika haberler: Kadıköy'de panik anları! Yaralılar var
İstanbul Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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