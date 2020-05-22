Son dakika haberler... İzmir'de camiye saygısızlık... Gözaltına alınan Banu Özdemir tutuklandı

İzmir'de önceki gün saat 17.00 sıralarında korsan olarak merkezi sistemin frekansına giren kişi ya da kişiler, bazı camilerden müzik yayını yaptı. Çalınan 'Çav Bella' isimli İtalyanca marş karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma devam ederken, bu kez de dün Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısı çalındı. Bu gelişme üzerine birçok kişi, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Öte yandan, frekansına korsan yolla girilerek müzik yayını yapılan Hisar Camii'ndeki merkezi sistem görüntülendi. Müezzinin ezan, sela ya da duaları okuduğu odada, sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen frekansa giriş yapıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.