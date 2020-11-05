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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada

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İzmir’in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün’ün deprem anındaki soğukkanlılığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün’ün soğukkanlığı dikkat çekti. Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün’ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

Son dakika haberler: İzmirde avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada

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