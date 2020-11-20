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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 20.11.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var...

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Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Kavganın düğünde takılan takılar ve tazminat sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Olay İstanbul Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin aileleri sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Mehmet Ö., Güven A ve Serhan E. yaralandı.

Son dakika haberler... İstanbulda silahlı çatışma Yaralılar var...

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kavgaya karıştıklarını belirledikleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kavganın düğünde takılan takılar ve tazminat sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Son dakika haberler... İstanbulda silahlı çatışma Yaralılar var...

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