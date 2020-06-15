Son dakika haberler: İstanbul için flaş kararlar! Valilik yeni kararları tek tek açıkladı

İSTANBUL Valiliği'ne, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliğine, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

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