Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız...

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:

Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:

"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz."

Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:



"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz." pic.twitter.com/V7khLsk3Tk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 11, 2020

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BİZ SİZE BÜYÜK GELİRİZ, BİZİ YİYEMEZSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.