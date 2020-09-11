Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız: "Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:
Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:
"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz."
Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 11, 2020
"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz." pic.twitter.com/V7khLsk3Tk
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BİZ SİZE BÜYÜK GELİRİZ, BİZİ YİYEMEZSİNİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.
Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.
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