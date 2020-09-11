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AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 00:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
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Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.

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