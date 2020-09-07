Son dakika haberi: Türkiye karşıtı zirveye bu bakış damga vurdu

"İspanya ve İtalya bu konuda Almanya'nın pozisyonlarına daha yakın, yani Berlin için kilit bir ülke olan Türkiye ile her zaman bir anlaşma arayışından yana. Macron, gerçek müzakerelerin yapılacağı 25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'ne taşımak istediği yaptırımları sonuç bildirisine koymayı başaramadı. Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler bir müzakere yapılmasını savunurken Macron ise açık bir şekilde gerilim yaşadığı Erdoğan'a karşı güçlü bir mesaj göndermek istiyor."