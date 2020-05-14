DHA
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Son dakika haberler: İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
MSB, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." açıklamasında bulundu.
MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.
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