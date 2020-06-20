ANKARA, (DHA)
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Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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