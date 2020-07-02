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Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Güzel haberi İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor

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Son dakika haberler... Güzel haberi İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor" dedi ve Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor...

İLK OLARAK KANAL D CANLI YAYININDA SÖYLEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haziran ayında Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programına katılmış ve hayvan hakları ve onlar için kurulacak olan özel birim hakkında bilgi vermişti. 

Son dakika haberler... Güzel haberi İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor

Bakan Soylu, hayvan haklarıyla ilgili de, "Hem polis, hem jandarmada hayvan haklarını koruma birimleri oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız 10 gündür buna çalışıyor. Çok yakın bir zamanda polis merkezlerimizde de bu konuda da çok önemli bir adım atacağız. Çok ihbar geliyor bana. Tüm bunları ortadan kaldırabilecek, anı anına takip edilecek emniyet ve jandarmada bir birim oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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