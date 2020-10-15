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AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Gümüşhane cezaevindeki ölümle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

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Son dakika haberler... Gümüşhane cezaevindeki ölümle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

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