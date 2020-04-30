MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika haberler: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA- İHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Öte yandan deprem, komşu şehir Malatya’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45’te meydana geldi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçeler ile Diyarbakır’ın Ergani ve Çüngüş, Malatya’nın Doğanyol ve Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Tunceli’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Elazığ’da 24 Ocak’ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberler: Elazığda 4.2 büyüklüğünde deprem


ELAZIĞ DEPREMİ MALATYA’DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD kayıtlarına göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi Yedipınar mevkiinde bugün saat 11.45’te meydana gelen 4,2 şiddetindeki deprem, Malatya’da da hissedildi. İlk belirlemelere göre Malatya’da deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.
Son dakika haberler: Elazığda 4.2 büyüklüğünde deprem

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle