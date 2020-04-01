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Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde hafif hissedildi.

Son dakika haberler: Elazığda 3.8 büyüklüğünde deprem

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