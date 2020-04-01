İHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:33,
Son dakika haberler: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde hafif hissedildi.
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