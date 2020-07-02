Son dakika haberler... Danıştay 15 gün içinde Ayasofya kararını verecek

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son söz için yargıyı işaret etmiş ve kurmaylarına hukuki başvuruların başlaması yönünde talimat vermişti.

"HUKUK DEVLETİ OLARAK DANIŞTAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" ifadelerini kullanmıştı.

DANIŞTAY'DA GÖRÜŞÜLEN DURUŞMA SONA ERDİ

CNN TÜRK muhabiri Mustafa Berber, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Duruşma yaklaşık 17 dakika sürdü. Ayasofya başvurusuna ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını daha sonra açıklamak üzere duruşmayı bitirdi. Danıştay, kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Başvuruyu yapan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği avukatı savunmasını yaptı. Dosyaya ek olarak sunacağı maddeleri sıraladı.

İddialar vardı... Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddiasını dile getirdi. "O tarihte soyadı kanunu farklı ama imza Atatürk olarak atılmış. O tarihte atılan imza gözle görülür şekilde farklı imzalar' denildi.

Dernek başkanı tarafından da savunmalar yapıldı ve savunmada vakıfların bir kanunu olduğunu belirtti. O kapsamda da bu davada Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı ise 'mahkemenin vereceği karara saygılıyız, takdir mahkemenindir.' dedi.

Danıştay savcısı, 'Zaman aşımı söz konusu değildir, o tarihte günümüzdeki vakıflar kanunu henüz yürürlüğe girmemiştir. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. Yönetim bakanlar kuruluna aittir.' denildi. O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. denildi. İmza konusuyla ilgili de 'Atatürk'ün 5 bakanlar kurulunda da aynı imzası vardır.' denildi. Duruşma savcısı 'Karar vermek bakanlar kurulunun kararıdır' dedi. Duruşma savcısı, bakanlar kurulunun yani ibadete tekrar açılma kararının bakanlar kurulu tarafından verilebileceğini, başvurunun ise reddedilmesi istedi.

KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Son savunmalar alındı ve Danıştay 10. Dairesi de davayı bitirdi. Karar daha sonra açıklanmak üzere ileri bir tarihe bırakıldı. 15 gün içinde bu kararın açıklanması gerekiyor. Ayasofya'ya ilişkin karar 15 gün içinde çıkacak."

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