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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: D-100'de araç alev alev yandı

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İstanbul D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerine dışarı attı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Son dakika haberler: D-100de araç alev alev yandı

Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye  başladı. İtfaiyeye  haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi.

Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü. 
Son dakika haberler: D-100de araç alev alev yandı


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