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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde eda etti.

 

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