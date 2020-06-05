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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde eda etti.
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