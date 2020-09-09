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DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. 

MSB acı haberi duyurdu... Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlibde kalp krizi nedeniyle şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu... Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu
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