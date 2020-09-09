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Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu... Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu

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Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu... Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu
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MSB, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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