Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"DÜNYA KÜLTÜR MİRASI'NA KAZANDIRMAK İÇİN UZUN YILLARDIR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

"Özellikle fındık şehrinde, dün kabine toplantımız sırasında kararını aldık. Ben de fiyatları açıkladım, hayırlı olsun.

Aziz milletim, değerli Trabzonlular... Sizleri selamlıyorum.

Dünya mirasının en önemli eserlerini barındıran Anadolumuzun bu iki güzelliğinin yeniden insanlığın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

O yamaçlarda nasıl çalıştıklarını gördünüz. Sümela Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli eserlerindendir.

Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan Sümela Manastırı, korunarak bugünlere gelmiştir.

19. yüzyılda en parlak dönemini yaşamış, Rus işgalinin ardından boşaltılarak mahsur kalmıştır.

Bu güzel yapıdaki eserlerin bir kısmı 1930'lu yıllarda Yunanistan'a götürülmüştür.

Ülkemizin her değeri gibi bu değere de biz sahip çıktık. Bu güzel eseri yeniden Dünya Kültür Mirası'na kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz.

Kayalara oyulmuş bir dizi yapından oluşan Sümela Manastırı’nda bölgeye halim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür.

"DİNLERİN SEMBOLLERİNİ HEDEF ALAN BİR MİLLET OLSAYDIK BU MANASTIRIN YERİNDE YELLER ESERDİ"

Bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.

Eğer biz iddia edildiği gibi diğer dinlerin sembollerini hedef alan bir millet olsaydık bu manastırın yerinde yeller eserdi.

Aynı durum Anadolu’daki diğer benzer eserler için de geçerlidir.biz hep ihyanın yaşatmanın peşinde koştuk.

Balkanlarda bir asır önce 300 camiyle bıraktığımız bir şehirde bugün sadece 1 cami kaldı.

Ayasofya'yı yeniden ibadete açmamız rahatsızlık sebebi olmamalıdır. Tam tersine teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz.

"AYASOFYA’NIN AÇILIŞI BİR TURNUSOL KAĞIDI İŞLEVİ GÖRMÜŞTÜR"

Bugün hizmete açacağımız Ortahisar Ayasofya camii için de aynı durum geçerlidir. Yaklaşık 750 yıllık geçmişi olan bu eser, ecdadın elinde daha da güzelleşerek günümüze ulaşmıştır.

Ayasofya’nın açılışı bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür.

Milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığını kabullenmeyenler bir kez daha kinlerini kustu.

Milletimizin değerlerine husumet duyanlar Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya koydu. Bu kesimlerin Ortahisar Ayasofya cami için de diyecekleri bellidir.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR ARTIK YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Maalesef sürekli bela altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar içeride ve dışarıda aynı sinsilikle yola devam ediyorlar.

İnsanlara iftira atarak milletin değerlerine olan düşmanlıkları gizlemeye çalışıyorlar.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor.

Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken artık kimse hakikatin üzerine içi boş kavramlarla kapatamaz.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor.

Hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekten en küçük tereddüdümüz olmaz.

Hep dediğimiz gibi başaramayacaksınız bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz bu milleti, teslim alamayacaksınız şehit kanlarıyla yoğurulmuş bu vatanın tek karış toprağını bile karanlık emellerinizle kirletemeyeceksiniz.

Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil büyük ve güçlü Türkiye hedefi yolunda sın ferdine kadar canı dahil tüm varlığını ortaya koyarak yürüyen bir devlet var.

Bu senen Ortodoks vatandaşlarımızın 15 ağustosta Sümela Manastırı’nda restorasyon döneminde ara verilmiş olan Meryem Ana ayinin gerçekleştirebileceklerini söylemek istiyorum."