Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde katıldı.

Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız. Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ALMANYA'DAKİ SALDIRI

Almanya'da hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İlgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle izliyor. Alman makamlarının saldırıyı aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.

ÖZBEKİSTAN'LA İLİŞKİLER

Bugün ülkemiz ve Ankaramız adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı'na mutluluğumuza ortak oldukları için teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Özbekistan, bizler için, medeniyet tasavvurumuzu şekillendiren âlimlerin yetiştiği ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızdan en önemlisidir. Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bize Maveraünnehir'in armağanıdır.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini kurarak ekonomiden ticarete, kültürden turizme kadar her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de Konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Ve bu sabah siz de iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıya da onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistanla geliştirmelerini söyledik. İnşallah bundan sonra da ülkelerimiz arasındaki ortak tarihi, kültürel ve beşeri mirasa uygun şekilde Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz.

"NEREDE BİR SOYKIRIM, KATLİAM VARSA İLK HEDEF KÜTÜPHANE OLMUŞTUR"

Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Hangi şehrimize giderseniz gidin kütüphaneler görürsünüz. Kimi Sivas'taki Ziya Bey kütüphanesi gibi şirin, kimi ise İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir.

Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane mevcuttur. Nerede bir soykırım, katliam varsa ilk hedef yine kütüphane olmuştur. Bugün de kültür katliamları böyle devam ediyor.

DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalamıştır.

Avrupa'nın ortaçağ karanlığına mahrum olduğu yıllarda, İslam şehirleri medreseleri ve kütüphaneleriyle ışık saçıyordu.

Kaynağı Hint'ten Eski Yunan'a kadar uzanan binlerce cilt eseri bu kütüphaneler saklamıştır.

Onca yağma ve talana rağmen bizim kütüphanelerimiz her zaman değerini ve itibarını korumuştur.

Batı'nın Eski Yunan metinleriyle buluşması bile bizim kütüphanelerimizle olmuştur.

Başbakanlığım döneminde, devlet yönetim merkezi olarak tasarladığımız bu külliyede, mutlaka medeniyetimiz ve ülkemize yakışır bir kütüphanenin de yer almasını istedik. Camimiz, Kültür ve Kongre Merkezimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Külliyemizin diğer birimlerini daha önce hizmete sunmuştuk. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz.

Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Gelecekte gölgesinde oturamayacağımızı bilsek de bugün toprağa attığımız bu tohumlar, hepimiz için bir sadaka-i cariyedir. Böyle bir eserin medeniyetimize ve milletimize kazandırılmasında, mimari projesinden inşasına, donanımından işletmesine kadar tüm safalarında emeği geçen, katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurt içinden ve 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu kitap seferberliğini genişleterek 5 milyonu aşan bir hacme ulaşacağız. Sizin kitaplarınıza da burası açık. Şimdiye kadar kitap bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, şimdiye kadar kitap bağışında bulunan tüm kitapseverlerimizi tebrik ediyorum. Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan Celal Güzel, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can gibi nice önemli ismin adları, inşallah koleksiyonlarıyla burada yaşamaya devam edecek.

Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan sanat erbabımızı eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum.

Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim.

Bu kütüphaneyle tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz.

"MİLLET KÜTÜPHANEMİZİN BİR BENZERİNİ DE İNŞALLAH İSTANBUL'DA İNŞA EDİYORUZ"

İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, bu raflar arasında dolaşsın. Burada çayını, kahvesini, simit, kek onları yesin isterim. Para yok, bu şekilde bunları yapacağız. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında ilmin denizinde yüzsün. İnsan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Büyük okuma salonumuzun kubbe çerçevesinde ayetler yazıyor.

Millet kütüphanemizin şimdi bir benzerini de inşallah İstanbul'da inşa ediyoruz. Yerli ve yabancı dünyaca ünlü bu tür merkezlerimizle özellikle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Günün 24 saati, çay kahvesinden, simit ve kek ücretsiz olacak.

Burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz kütüphaneyi de inşallah milletimizin hizmetine sunacağız.

Ayrıntılar geliyor...