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Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyen ve Stoltenberg ile görüşecek

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyen ve Stoltenberg ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

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