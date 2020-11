Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüşmesini anlattı: Zafere inşallah yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yaklaşık 9 ay aradan sonra Eshab-ı Kehf'in şehri, Kahramanmaraş'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ilçelerini tek tek sayarak selamladı.

En son, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla şehre geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle bir kez daha Maraş'ı, Kahramanmaraş yapan kıyamın bayraktarları Sütçü İmam'ı, Arslanbey'i, Rıdvan Hoca'yı, Senem Ayşe'yi, Çuhadar Ali'yi ve tüm istiklal sevdalılarını rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelesiyle İstiklal Harbi'mize güç ve moral veren Maraş'ta olmak işte bunun için her defasında bizleri heyecanlandırır, mutlu eder. Sana boşuna 'Türkiye'nin köşe taşı, kalem taşı' denmemiş ey Maraş. Sende Peygamberimizi dünya gözüyle gören ashabın emaneti var, sende gönül sultanlarının duası var, güzellik var, kahramanlık var, bereket var, hak ve hakikat sevdası var, bizi biz yapan, bizi millet yapan değerler var, şiir var, edebiyat var, 'bize gölge edecekse ancak ay yıldızlı al bayrak gölge eder' diyen, bayrağın gölgesinden başka gölge tanımayan yiğitlerin istiklal aşkı var. İşte bunun için Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi 2053 vizyonuyla buluşturma mücadelesinde de Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum."

"HEDEFİMİZ, 2023'E KADAR HER YIL 1 MİLYON YENİ ÜYE"

Ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, yeni bir silkinişle yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu da son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Kadın kollarımızın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaşması, bu mücadeleye hanım kardeşlerimizin de sahip çıktığını çok açık ve net göstermektedir. Gençlik kollarımızın üye sayısının 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadele gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz, 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üyemizle kervanı menziline ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti 7. Olağan kongresini, hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor. Kaderimizi Türkiye'nin kaderiyle, istikbalimizi milletimizin istikbali ile bir görüyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep 'AK Parti, milletin partisidir' dememizin sebebi budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz."

Son iki yılda teşkilatların yaklaşık üçte ikisini yeni isimler, yeni heyecanlar, yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da asla elden bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Köklerimizden kopmadan, yeni sürgünlerle yeni dallarla yeni yapraklarla yeni çiçeklerle kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça, çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla sağımıza solumuza önümüze arkamıza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm kalbimizle inandığımız, yoluna hayatımızı koyduğumuz, gerektiğinde canımızı vermekten çekinmeyeceğimiz davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, minarelerin burcuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak, duraksamak haramdır."

Allah'ın yardımı ve milletin yoldaşlığı dışında bir güç aramadan mücadelelerini hep daha ileriye taşıyarak büyüttüklerini belirten Erdoğan, "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu her güne işte bu anlayışla başlamaktır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir. Her kim milletle gönül bağını güçlendirirse partisine en büyük katkıyı yapıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bugüne parti teşkilatlarında görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, ilçe kongrelerinde görev alan, bugün de il kongrelerinde görev alacaklara başarı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptıkları katkının en yakın şahidinin milletin bizatihi kendisi olduğunu belirten Erdoğan, "Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını üçe, beşe, ona katlayan hizmetlerimiz, yatırımlarımız var. Bu yatırımlardan ülkemizin 81 vilayetinin tamamı faydalanmıştır. Mesela 18 yılda Kahramanmaraş'a eski rakamla 35,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Yani 35,5 milyar bugünün rakamıyla." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN 4 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Şehre yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, eğitimde 6 bin 146 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 465 yatak kapasiteli yurt binalarını yaptıklarını söyledi.

Şehrin her bir noktasına farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptıklarını da dile getiren Erdoğan, 4 tesisin inşasının sürdüğünü aktardı.

Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunduğunu aktaran Erdoğan, Elbistan'da içinde millet kıraathanesinin de olduğu millet bahçesini tamamladıklarını, Türkoğlu Şekeroba Millet Bahçesi'nin yapımının sürdüğünü, 12 Şubat Millet Bahçesi'nin ihalesinin, Pazarcık Millet Bahçesi'nin ise yer tesliminin yapıldığını, bu millet bahçelerinin de en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi.

Şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira tutarında kaynak aktararak destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, şehre sağlıkta 14'ü hastane toplamda 1165 yataklı 102 sağlık tesisi kazandırdıklarını, yatak kapasiteleri 425'i bulan Kahramanmaraş ve Pazarcık devlet hastaneleriyle birlikte 13 sağlık tesisinin yapımının, 5 sağlık tesisinin ise ihale, arsa ve proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, Necip Fazıl Şehir Hastanesini, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı fizik tedavi ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesiyle güçlendireceklerini, ayrıca Yörükselim'de 250 yataklı ek hastane binası için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

"BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 73 KİLOMETREDEN 339 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Kahramanmaraş'ta TOKİ vasıtasıyla 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdiklerini de belirten Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Bugün kongrenin ardından şehir için büyük önem taşıyan bir ulaşım projesinin resmi açılışını yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey trafiğe açılan 64 kilometrelik yolun tamamının bugün açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Güzergahı üzerinde 11 tünel, 2 viyadük, 3 köprü, 6 köprülü kavşak bulunan bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan kavşak görevi ifa eden bu güzergah, ekonomimiz için de büyük öneme sahiptir. Yol üzerindeki tünellere ve yola Kahramanmaraş'a yakışır güzel isimler verdik. İnşallah bunları açılış töreninde açıklayacağım." diye konuştu.

İnşası süren Göksun-Kayseri hududu, Göksun-Elbistan, Kahramanmaraş-Nurdağı ve Narlı-Pazarcık-Elazığ hududu yolunu seneye tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak doğu-batı aksını tamamlamış olacaklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'taki demiryollarını tamamen yenilediklerini veya iyileştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkoğlu Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Nurdağı'ndan geçen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturacak hattın etüd proje çalışmalarında sona yaklaşıldı." bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettiklerini de dile getiren Erdoğan, şehre son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

"İÇME SUYU SORUNUNU ELHAMDÜLİLLAH ÇÖZDÜK"

Sulama ve içme suyu yatırımları kapsamında şehre 5 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 16 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmalarının sürdüğünü, Karakuz Barajı'nın ihalesini 550 milyon liraya yaptıklarını, 2023 yılında tamamlayacaklarını bildirdi.

Adatepe Barajı'nı 1,6 milyar liralık yatırımla bitirdiklerini, sulama ihalelerini de 3 kısım halinde 372 milyon lira bedelle yaptıklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 154 bin dekardan fazla zirai araziyi, inşa ettiğimiz tesislerle sulamaya açtık. Kılavuzlu sulaması birinci kısmıyla 46 bin dekar zirai araziyi sulamaya açmıştık, 180 bin dekar araziyi sulayacak ikinci kısmın inşaatına devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu sorununu elhamdülillah çözdük. Afşin ilçesine bağlı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattı yapıyoruz. Kahramanmaraş merkez ve 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönem Kahramanmaraş'ı çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE VE GÜÇLENDİKÇE MARUZ KALDIĞI SALDIRILAR ARTIYOR"

Rahmetli Menderes ve Özal'ın kalkınma atılımları siyasi iktidarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep kadük bırakılmıştır.

Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası hep milletimize çıkarılmıştır.

Ülkemizle benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşir ve zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik.

AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı.

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artıyor.

Önümüze çıkardığı engelleri tuzakları hatırlayın. Provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcularını, çukur harekatlarını hatırlayın. Terörle verdiğimiz mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın.

Tüm bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik.

ALİYEV İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: ZAFERE İNŞALLAH YAKLAŞIYORUZ

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik.

Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik. Sonunda hamdolsun kazandık.

Türk milletini, tarihi ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik.

Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan herhal ve şart altından, dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik.

Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk ve biz varız.

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şuandaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.

Türkiye yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor.

Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı. Terör örgütlerini başını ezmeseydik kimse bize saldırmaz, yan gözle bakmazdı. Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı.

CHP ne diyor? 'Böyle gidemeyeceksiniz, IMF'ten borç alın.' Yahu bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP IMF'ten borçlanmaya alışmış, onların kapısında kul köle olmuşlar. Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. IMF'ten borç alsaydık, kimse bize bir şey demezdi.

Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz'deki hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı.

Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız."