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Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bugün Hürriyet duyurmuştu! O kaymakamla ilgili flaş karar...

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Son dakika haberler: Bugün Hürriyet duyurmuştu! O kaymakamla ilgili flaş karar...

Aydın’ın Koçarlı İlçesi Kaymakamı Fırat Çelik’in FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Bu gelişmeyi de Hürriyet duyurmuştu. İsmail Saymaz'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) raporunda, Çelik’in örgüt evlerinde kaymakamlık sınavlarına hazırlandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da kaymakamla ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kaymakam Fırat Çelik'le ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35’inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır."

FETÖ sanığı kaymakam
FETÖ sanığı kaymakam

 

 

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