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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Baskın yapan ekipler bile şaşkına döndü! Kokoreççiden pavyona gizli geçit!
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Veysel TİMDU-Vedat BAYRAKTAR-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Baskın yapan ekipler bile şaşkına döndü! Kokoreççiden pavyona gizli geçit!

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İstanbul Esenyurt'ta kokoreç satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.

Son dakika haberler... Baskın yapan ekipler bile şaşkına döndü Kokoreççiden pavyona gizli geçit

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti. Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

Son dakika haberler... Baskın yapan ekipler bile şaşkına döndü Kokoreççiden pavyona gizli geçit

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