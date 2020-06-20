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Haber Giriş: 20.06.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu 'Biraz daha gayret' deyip paylaştı...

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Son dakika haberler... Bakan Soylu 'Biraz daha gayret' deyip paylaştı...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret..." mesajı ile uyuşturucuya bağlı ölümlerin düşüş grafiğini paylaştı.

Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret...

Uyuşturucuya bağlı ölümler;2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye, hızla düşmüştür.

 

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