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Son dakika haberler... Bakan Soylu 'Biraz daha gayret' deyip paylaştı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret..." mesajı ile uyuşturucuya bağlı ölümlerin düşüş grafiğini paylaştı.
Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:
Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret...
Uyuşturucuya bağlı ölümler;2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye, hızla düşmüştür.
Uyuşturucunun belini kırdık!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020
Biraz daha gayret...
Uyuşturucuya bağlı ölümler;
2017 yılında 9️⃣4️⃣1️⃣ den
2019 yılında 3️⃣4️⃣2️⃣’ye, hızla düşmüştür ⬇️
Mücadele ile düşüşe devam! pic.twitter.com/gWd1ZfTFLJ
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