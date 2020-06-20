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AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Soylu'dan Bingöl'deki deprem bölgesinde açıklamalar

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Son dakika haberler: Bakan Soylu'dan Bingöl'deki deprem bölgesinde açıklamalar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Bingöl'deki deprem) 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." dedi.

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