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Son dakika haberler: Bakan Soylu'dan Bingöl'deki deprem bölgesinde açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Bingöl'deki deprem) 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." dedi.
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