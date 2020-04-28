Son dakika haberler... Bakan Gül: O tarih öne çekilebilir
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargıda koronavirüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak “Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. 15 Haziran olarak belirlenen tarih duruma göre daha öne çekilebilir” dedi. Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." diye konuştu.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.
Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir.
Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor.
4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.
Yoğun bakımda bulunan tutuklu ve hükümlü yok.
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