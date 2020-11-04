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Son dakika haberler... Ayda da bu binadan kurtarılmıştı! Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
Son dakika haberine göre, İzmir depreminde 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin de Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılmıştı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Apartmanın çökme anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bina çökerken çevrede birçok insanın panikle kaçtığı görülüyor.
Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin de Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılmıştı.
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