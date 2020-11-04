MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSon dakika haberler... Ayda da bu binadan kurtarılmıştı! Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
GeriGündem Son dakika haberler... Ayda da bu binadan kurtarılmıştı! Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ayda da bu binadan kurtarılmıştı! Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberine göre, İzmir depreminde 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin de Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılmıştı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Apartmanın çökme anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bina çökerken çevrede birçok insanın panikle kaçtığı görülüyor. 

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin de Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılmıştı.

Ayda Gezginin babası yaşadıklarını anlattı: O yol bitmek bilmedi... Annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış
Ayda Gezgin'in babası yaşadıklarını anlattı: O yol bitmek bilmedi... Annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle