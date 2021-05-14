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Haber Giriş: 14.05.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi

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Son dakika haberler: Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz skandal bir harekete imza atarak İsrail'e destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurz'a sert tepki gösterirken, Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu teşekkür etti.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı, 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.

KURZ'DAN SKANDAL HAREKET

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildiğini duyurdu. Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan teşekkür mesajı geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sebastian Kurz'a sert tepki göstererek "Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" mesajını paylaştı.

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İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımı:

Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir.

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Son dakika haberler: Avusturya Başbakanı Kurzdan skandal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi

 

 

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