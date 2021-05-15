Son dakika haberler: İsrail'in sinsi plan ortaya çıktı! 'Kara harekâtı' oyunu deşifre oldu..
Filistin haberleri son dakika can kaybı açıklamaları ile can yakarken İsrail'in sinsi planı dikkatlerden kaçmadı. İsrail'in savaş taktiği ayyuka çıktı.. İsrail dün gece kara harekatı başlattığını duyurmasının ardından bu iddia kısa süre sonra yalanlanmıştı. Hatta bunun bir 'tercüme hatasından' kaynaklandığı öne sürülmüştü Gelen son bilgilere göre ise bunun bir hata değil İsrail'in bir 'savaş taktiği' olduğu iddia edildi. İsrail savaş uçakları gün içinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalarken, İsrail Başbakanı Netanyahu "daha bitmedi" tehditlerini sürdürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 133'e yükseldi. Öte yandan, dünyada ünlü haber ajansı Reuters İsrail ve Filistin'den çok çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
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Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını açıklayan ancak dakikalar sonra geri adım atan İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeyi gece boyunca bombardımana tuttu.
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İsrail ordu (IDF) sözcüsü Jonathan Conricust, gece yarısı düzenlediği basın toplantısında birliklerin Filistin toprağı Gazze'ye girdiğini söyledi ancak kısa sürede açıklamanın gerçek olmadığı ortaya çıktı.
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Haaretz ve Economist için çalışan gazeteci Anshel Pfeffer, "Son birkaç saatte birbiriyle çelişen açıklamaların ardından İsrail ordusunun şu anki duruşu Gazze Şeridi’nin içinde askerlerinin olmadığına dair" dedi.
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İSRAİL'İN ALÇAK PLANI
Yapılan açıklamada 'kara harekatı başladı' haberlerinin nedeni olarak 'tercüme hatası' gösterildi. Ancak gelen son haberler bunun bilinçli bir hamle olduğuna işaret ediyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı.
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'AMAÇ HAMAS'I TUZAĞA DÜŞÜRMEKTİ'
Aynı habere göre, IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve saha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.
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İsrail ordusu Cuma gününün ilk ışıklarına kadar Gazze sınırına yerleştirdiği tanklar ve toplardan atış yaptı, aynı anda hem havadan hem de denizden Filistinlilere saldırdı.
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GAZZE'YE YOĞUN BOMBARDIMAN SÜRÜYOR
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi. Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından son saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, görgü tanıkları şehit ve yaralılar olduğunu aktardı.
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FİLİSTİN'DEN ABD'YE TEPKİ
Filistin Yönetimi, ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlamasını Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtığını ifade etti.
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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 36'ı çocuk 133 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.Öte yandan, İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilere saldırısında 1 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 11’e yükseldi.
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Birleşmiş Milletler, beşinci gününe giren İsrail saldırılarında şimdiye kadar 200'den fazla binanın yıkıldığını ve sivillerin yaşadığı evlerin büyük hasar gördüğünü açıkladı.
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Katliamda yaşamını yitiren kurbanlar ise bir bir toprağa veriliyor. El Tanani ailesinin üyelerini çocuklarının cenazesinde teselli etmek mümkün olmadı.
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BİNLERCE FİLİSTİNLİ EVİNDEN OLDU
Birleşmiş Milletler'den gelen bir diğer açıklama ise Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı yönünde. 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.
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Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.
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VURULMA ANI KAMERADA
Bölgeden İsrail'in saldırganlığının boyutlarını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor.
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New York Post'un Middle East Eye muhabirine dayandırdığı haberine göre, İsrail F-16'sı al-Rimal mahallesindeki 14 katlı binaya dokuz füze ateşledi.
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MEDYA KURULUŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU
Çeşitli medya kuruluşlarının yanı sıra mağazalar ve dairelerin bulunduğu binanın daha önce İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında da bir füzeyle vurulduğu belirtildi.
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İSRAİL'DEN SAVUNMA: ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYORDU
İsrailli yetkililer ise Hamas'ın El Şaruk Kulesi'ni ve IDF'nin vurduğu diğer binaları askeri amaçlarla kullandığını iddia etti.
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UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Öte yandan Maxar Technologies isimli şirket Gazze'nin uydulardan çekilen görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında yıkımın ve saldırının boyutları tüm çıplaklığı ile yer aldı.
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HAMAS'TAN FLAŞ ÇAĞRI
Hamas lideri İsmail Haniyeh, işgal altındaki topraklardaki ve İsrail'deki Filistin vatandaşlarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan Cuma günü dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.
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Haniyeh, Gazze'nin 2014'e benzer başka bir İsrail kara istilası olasılığıyla karşı karşıya kalması nedeniyle çağrıyı Cuma günü yaptı.
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İsrail, Cuma sabahı itibariyle, Gazze yakınlarındaki sınırına çok sayıda asker, tank ve topçu yerleştirdi.