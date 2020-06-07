Son dakika haberler: Arkadaşını kurtarmak isterken öldürüldü! Eski sevgili vahşeti

İstanbul Bağcılar’da iddiaya göre Perihan A. (29) eşinden 3 ay önce ayrıldı. Ayrılığın ardından Veysel Teker’le (35) tanışarak arkadaş oldu. Perihan A., eşine geri dönme planı yaparak birlikteliği sona erdirme kararı aldı. Teker buna öfkelendi ve önceki akşam Perihan A.’nın çalıştığı işyerine gitti. Burada, Teker ve Perihan A. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Miray Yılmaz (37) araya girerek kavgayı ayırmaya çalışırken, Teker tabancasını çıkararak Perihan A.’ya ateş etti. Kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan Miray Yılmaz’ın başına isabet etti. Yılmaz hayatını kaybederken, Teker silahını Perihan A.’ya doğrulttu ve tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Tekrar tekrar denedi ancak silah ateş almayınca kaçtı. Perihan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Teker, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Teker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Perihan A.

Miray Yılmaz