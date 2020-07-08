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Haber Giriş: 08.07.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması

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Son dakika haberler... AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin bir soruya "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

(15 Temmuz'da ibadete açılır mı?) İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz

Ayrıntılar geliyor...

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