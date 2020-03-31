Son dakika haberler... İnfaz düzenlemesi TBMM'de... Yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır." dedi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Özkan, şöyle konuştu:

An itibariyle infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevkettik.

Bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik.

Teklif öneri ve değerlendirmelerini de aldık.

Teklifler kapsamında görüşleri aldık.

İnfaz adaletini hedefledik.

İnfaz kanunu başta olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içerek 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına karşı şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır.

Kalıcı düzenlemeler getiriyoruz. Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlarla ilgili cezalar artıyor.

2 yıllık denetimlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz.

İyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak, oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır.

Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz.

Kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarda konutta infazını mümkün hale getiriyoruz.

65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor.

Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız.

SORU CEVAP

Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.

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