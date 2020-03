Son dakika haberler: Adalet Bakanı Gül'den infaz yasası açıklaması

Denetimli serbestlik konusunda çalışılıyor. 1 Temmuz 2016’da bir düzenleme yapılmıştı. Buna benzer bir şekilde bu sürenin uzatılması ile ilgili bir çalışma yine gündemde.



Belli suçlarla ilgili hapis cezası varsa az da olsa cezaevinde yatması hususu ile ilgili yani cezasızlık konusu ile ilgili bir çalışma var. MHP ile de müzakereler yapılmıştır. Çok hızlı bir şekilde genel kurula gelir ve yasa çıkar. Uyuşturucu suçluları ile ilgili de başta Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin belirlediği ölçüde değerlendiriliyor.



Evde infazla ilgili bir düzenleme olması gerekiyor. Kanunda bu anlamda bir düzenleme olup olmadığını teklifte göreceğiz ancak böyle bir çalışmanın olduğu yönünde bilgim yok Ne kadar mahkumun serbest kalacağına dair bir yorum şu an için mümkün değil ancak teklifi gördükten sonra daha sağlıklı bir cevap vermemiz mümkün.



KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ



Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Yeni girenlerle ilgili belli bir yerde izole edildikten sonra koğuşlara alınıyor. Hastanelere giden mahkumlar için de bu durum aynen uygulanıyor.



Koğuşlarda bu anlamda değerlendirme yapılan bir durum yok. Tüm tedbirler alınıyor. Başsavcılarımıza tüm personelimize doktorlarımıza hükümlü yakınlarımıza çok teşekkür ediyorum Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar neyse bunlara uymaya çalışıyoruz.



Her türlü titizlik yapılıyor. Bu konuda hiçbir olumsuz bir vakanın meydana gelmemesi için cezaevlerinde titizlikle çalışılıyor.



İnfaz koruma memurlarımız için dün itibari ile bir düzenlemeyi başlattık. Hepimiz bazı şeylerden fedakarlık yaparak bu durumun üstesinden geleceğiz. Her türlü hazırlığımızı aldık alıyoruz. Cezaevlerindekilerin de bu konuda bir hassasiyet söz konusu. Hastaneden cezaevinden yeni giren kişilerle ilgili de ayrı bir çalışma yapılıyor. Adliyelerle ilgili de ayrıca tedbirlerimiz söz konusudur.



Tabi cezaevleri ile ilgili son tahlilde belli suçlarla ilgili hasta ve belli yaşı olanlarla ilgili Meclis’ten bir kararın çıkmasını bekliyoruz.



Cezaevlerine branş doktorlardan takviye edilmesini istedik. Bu konuda olumlu sonuçlar almaya başladık.



Umut ediyorum önümüzdeki günlerde de bu sonuçlar artarak cezaevlerinde hastaneye gitmeden gerekli tedavilerin olmasını sağlamaya çalışacağız.



Biz 60 yaş üstü evinden çıkmasın diyoruz ama avukat arkadaş duruşması var. Hakimler için de geçerli bu durum. Bu konularla ilgili mecliste alınan karar çok olumlu etki sağladı. Türkiye’deki Adliyelerde yüzde 95’in üzerinde bir insan sirkülasyonu azaldı.



Şu anda 30 Nisan’a kadar bir yetki verildi ama olayın seyrine göre bu sürelerin uzatılması gündeme gelebilir. HSK tarafından bunun kapsamı daha da genişletilebilir bunun yetkileri verildi.



Önce sağlık vatandaşımız kendini izole etsin bu sürecin ardından hiçbir hak kaybına uğramadan yargısal süreçler devam edecek.



ADLİ TATİL İPTALİ OLUR MU?



Adli tatil hususunda şu anda her hangi bir düzenlemeye ihtiyaç görülmüyor. Duruma göre bu konuda karar verilecek olayı izleyeceğiz Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile konuşup karar vereceğiz. Adliye’nin kapısı adalete her zaman açıktır, kapıya kilit vurulmuş değildir.



Hiçbir vatandaşımız kendi ihmali sebebi ile toplumun sağlığını tehdit edemez. Karantina altındaki bir kişi kurallara uymak zorundadır.



Bu kurallara uymayanlarla ilgili elbette ki cezai müeyyideler söz konusu. Provokatif paylaşımlarla ilgili hususta da 385 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu tip işlemlerle ilgili tutuklamalar söz konusu açılan davalar neticesinde de hapis cezaları söz konusu. Burada yalan haberlere karşı herkesin teyakkuzda olması gerekir.



Yine stokçularla ilgili de 55 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşın ihtiyacı olan maskeleri sen stok edersen bu hukuk düzeni seninle mücadelesini yapar. Stokçuluk yapan kara borsacılık yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır.



YAŞLILARLA İLGİLİ SOKAĞI ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLER



Burada yaşlılarımızla ilgili değil de 11 kişi hakkında mahkeme kararı ile karantinaya alınması için ayrıca uygulama yapıldı. Yaşlılarımızla ilgili alınan bu tavsiyelere uyalım hiçbir şekilde hayatı durdurmadan daha emin adımlarla gidelim. Bunu sevdiklerimize ülkemize olan saygımızdan dolayı riayet etmek gerekir.



Yardım kampanyasını dün cumhurbaşkanımız açıkladı, büyük bir destek var. Bu konuda da birbirimize yetecek şekilde bu kampanyaya destek olduk. Dün toplantıda 3-7 arasında bir maaş bağışlandı. Ben de 3 maaşımı bağışladım.