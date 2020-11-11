Son dakika haberler... Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı: Acı haber geldi
Son dakika haberine göre, Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 1 kişi ise aranıyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çarpışma sonrasında alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
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