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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı

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Son dakika haberler... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın 6'ncısı yapılırken, toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü açıklandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 6'ncısı bugün gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında videokonferans yöntemiyle yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ile bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

 

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