Son dakika haberi... Yine o büfe yine onlar... Bela aile!

İstanbul’da şarap firması sahibi Mays ailesinin oğulları Emre Tyler Mays’ın ölümüne neden olan, Akın Kutlu’nun babası Gazi Kutlu ve ağabeyi Davut’un yaralandığı kavga, ailece işlettikleri Fulya’daki bir hamburger dükkânı nedeniyle çıkmıştı. Gazi Kutlu, dükkânı kayınbiraderi Hacı Tekcan’la birlikte işletiyordu ancak aralarında anlaşmazlık vardı. Akın Kutlu’nun annesi Döndü Kutlu, zaman zaman kardeşi Hacı Tekcan’a, “Oğlum tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. Oğlu Ozan’ın kafasını kesip Hacı’nın önüne atacağım” diye tehditte bulundu.

KARAKOLUN ÖNÜNDE 8 KURŞUN

Ozan Tekcan, hamburger ve pide satılan dükkânın kuryeliğini yapıyordu. 22 Aralık 2020 günü Davut Kutlu gittiği dükkânda Ozan Tekcan ile tartıştı. Davut Kutlu annesini arayarak kuzeni Ozan’la kavga ettiklerini ve şikâyet için polise gittiğini haber verdi. Bu sırada Ozan Tekcan ile arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu da Davut Kutlu’dan şikâyetçi olmak için Şişli Polis Merkezi’ne gitti. Ozan Tekcan ile Davut Kutlu burada bir kez daha karşılaşınca kavga çıktı. Bu sırada Davut Kutlu’nun babası Gazi, annesi Döndü ve ağabeyi Muhammed de karakola geldi. Gazi Kutlu, demir çubukla Ozan Tekcan’a saldırdı. Muhammed de motosikletinin çantasındaki tabancayla Ozan Tekcan’ı 3 el başından, 3 el bacağından, 2 el de boynundan vurdu. Toplam 8 kurşunla vurulan Ozan Tekcan hayatını kaybetti, Batuhan Karanlıkoğlu da sol el başparmağından vuruldu. Polis havaya ateş açarak, saldırganları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



Cinayeti azmettirmekle suçlanan baba Gazi Kutlu’nun otomatik tüfekli, çifte tabancalı fotoğrafları ortaya çıktı.

BABA VE OĞULLARI TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Gazi Kutlu ile oğulları Muhammed ve Davut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anneleri Döndü Kutlu ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ozan Tekcan’ın ölümüyle ilgili Muhammed Kutlu’ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, Batuhan Karanlıkoğlu’nu yaraladığı içinse 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede baba Gazi Kutlu hakkında da ‘cinayet’ suçundan müebbet hapis, ‘yaralama’ suçundan ise 1.5 yıla kadar hapsi talep edildi. Döndü Kutlu ile diğer oğlu Davut Kutlu için ise ‘cinayete azmettirme’ suçundan müebbet istendi.







Emre Mays

SEDYEDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul’da yaşayan Figen Mays ve Randolp Ward Mays’in oğlu Emre Tyler Mays (17), 7 Ocak 2020’de burnu kırıldığı için ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne götürülmüştü. Aynı saatlerde Kâğıthane’deki bir kavgada yaralanan Gazi Kutlu ve oğlu Davut Kutlu da aynı hastaneye götürüldü. Gazi Kutlu’nun diğer oğlu Akın (22) da hastaneye geldi. Emre Tyler Mays annesi refakatinde ambulanstan indirilirken Akın Kutlu’nun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Akın Kutlu, “Batuhan’a benzettiğim için bıçakladım” dedi.

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