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DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 16:18,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Van'da tekne faciası! Acı haberi valilik paylaştı

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Son dakika haberi: Van'da tekne faciası! Acı haberi valilik paylaştı
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Van Valiliği, ''Van Gölü'nde yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi.''açıklamasında bulundu.

Van Valiliği, ''Van Gölü'nde yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi.''açıklamasında bulundu.

Vandaki batık tekne ile ilgili önemli gelişme Yer tespit edildi...
Van'daki batık tekne ile ilgili önemli gelişme! Yer tespit edildi...
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