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AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Uşak'ta feci ölüm! TIR'a arkadan çarptı

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Son dakika haberi... Uşak'ta feci ölüm! TIR'a arkadan çarptı
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Ankara-Uşak kara yolu Dumpınar mevkisinde 35 yaşındaki Refik Turhan'ın kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Ağır yaralanan Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Refik Turhan (35) yönetimindeki 34 BMM 594 plakalı otomobil, Ankara-Uşak kara yolu Dumpınar mevkisinde İsa H'nin (23) kullandığı 33 CDL 24 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... Uşakta feci ölüm TIRa arkadan çarptı

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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